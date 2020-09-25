Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Страхование» запустили акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»

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Акция действует два дня – 24 и 25 сентября 2020 года. Скидка на каждый полис составляет 30%.Стоимость каждого полиса – 4900 рублей (вместо 7000 рублей).

Быстрополис «Благополучная семья» – это готовое страховое решение для защиты семьи. Полис предусматривает получение выплаты в результате несчастного случая. В рамках страховой программы можно застраховать сразу всю семью полностью (супруги, дети). Страховая защита действует по всему миру в режиме 24/7. Программа распространяется на взрослых и детей в возрасте от 1 года до 70 лет включительно. Полис включает 14 видов спорта на любительском уровне, а также подходит для занятий в школе и секциях. Срок страхования – 1 год. Лимит страховой защиты – до 900 тысяч рублей. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней после принятия решения о выплате.

Быстрополис «Уютный дом»– это готовое страховое решение с возможностью застраховать дом, квартиру или апартаменты с домашним имуществом, а также застраховать свою ответственность за причинение ущерба соседям. Программа включает в себя покрытие ущерба от пожара, залива, кражи, вандализма, а также в рамках гражданской ответственности. Полис оформляется без осмотра и описи имущества. Срок действия полиса – 1 год. Лимит страховой защиты – до 900 тысяч рублей.

Для приобретения полиса необходимо обратиться в любое отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 24 и 25 сентября 2020 года.

Страховая программа предлагается партнером Банка – ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ». Лицензии БАНКА РОССИИ СИ № 0667 от 22.01.2018 г., СЛ № 0667 от 22.01.2018 г., ПС № 0667 от 15.02.2018 г. . Адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 корп.1. С информацией о деятельности страховщика можно ознакомиться на сайте страховщика www.uralsibins.ru. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями акции можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

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