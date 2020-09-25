В Белгородской области 15-летний скутерист во время ночной прогулки влетел в канализационный колодец.

В Белгородской области необычное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего привлекло внимание прокуратуры. Во время ночной поездки 15-летний скутерист влетел в канализационный колодец.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, авария случилась в селе Солдатское Старооскольского городского округа. Транспорт 15-летнего подростка, который не смог справиться с управлением, сначала выехал на обочину, а затем попал в люк. Парень при этом получил травмы.

Прокуратура по Старооскольскому городскому округу инициировала проверку ДТП, в ходе которой должны быть установлены не только обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, но и все обстоятельства, которые предшествовали аварии с участием несовершеннолетнего.