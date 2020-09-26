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В Ивнянском районе Белгородчины после капитального ремонта торжественно открыли среднюю школу

В Кочетовской школе появились современные классы для занятий, спортивный зал и многое другое
Ирина ТАРАСОВА
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В Кочетовской школе появился современный спортивный зал. Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

В Кочетовской школе появился современный спортивный зал. Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородской области в Ивнянском районе после капитального ремонта открылась Кочетовская средняя школа. В обновленной школе появились светлые учебные кабинеты, оснащенные современным оборудованием и мебелью, спортивный зал, современный пищеблок.

Отметим, что здание школы было построено 35 лет назад и требовало капитального ремонта. Не соответствовала современным стандартам и материально-техническая база школы. Но после капитального ремонта школа получила вторую жизнь.

Ремонт Кочетовской школы проходил в рамках программы капитальных вложений 2020 года. Ремонтные работы начались в начале апреля. Было потрачено более 40 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета.