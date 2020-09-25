Белгородец едва не убил водителя такси за то, что тот помог полиции его задержать

Фото пресс-службы регионального Следственного комитета.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Белгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Волоконовского района. По версии следствия, в апреле 2020 года 49-летний житель Волоконовского района возле сетевого магазина в центре Волоконовки грубо нарушал общественный порядок. Прибывшие сотрудники территориального отдела полиции при содействии водителя такси, который оказался рядом, задержали нарушителя, оказавшего сопротивление. Затаив обиду, обвиняемый на следующий день напал на водителя такси с ножом. Теперь мужчине придется ответить за совершение целого ряда преступлений.

Житель Волоконовского района обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 319 (оскорбление представителя власти), ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с выполнением лицом общественного долга).

Собранные следователем доказательств признана прокурором достаточными для направления уголовного дела в суд.