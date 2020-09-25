Токарю-белгородцу приставы помогли возместить моральный вред за производственную травму

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Судебные приставы Яковлевского района взыскали с компании по производству электрооборудования компенсацию за причинение морального вреда своему работнику. Мужчина, работающий токарем, получил травму на производстве и суд удовлетворил его требования о выплате компенсации в размере 100 тысяч рублей.

С мужчиной на участке сборки нестандартного оборудования произошел несчастный случай, в результате которого он получил травму легкой степени тяжести. Он подал исковое заявление в суд о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования заявителя и обязал фирму выплатить компенсацию.

Судебный пристав-исполнитель, которому было передано дело заявителя, вручил представителю компании постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил о взыскании исполнительского сбора, если требования исполнительного документа не будут выполнены в срок. Также пристав отправил запросы в регистрирующие органы и кредитные организации и наложил арест на транспортные средства предприятия («LADA Largus», «Volvo V90 Cross Country», «ГАЗ-A63R45»).

После всех предпринятых мер должник в добровольный срок выплатил компенсацию за моральный вред в полном размере.