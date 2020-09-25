В Голофеевке Белгородской области увековечили память земляков, сражавшихся в Великую Отечественную. Фото пресс-службы администрации Волоконовского района

В Голофеевке Волоконовского района закончились работы по установке памятных табличек землякам, которые сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие жители Голофеевского сельского поселения, относящиеся к категории «Дети войны», депутаты Земского собрания, труженики тыла, учащиеся и педагоги Голофеевской школы.

Земляки голофеевцев, как и весь народ, доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, беззаветно трудились в тылу, отдавая все для фронта, все для Победы. Они наглядный пример для всеобщего уважения, патриотического воспитания детей, подростков и молодежи.

Всего на территории Голофеевского сельского поселения установлено 89 табличек, сообщила пресс-служба администрации Волоконовского района.