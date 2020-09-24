В Белгороде по улице Щорса временно ограничат движение

Фото пресс-службы администрации Белгорода.

В Белгороде ограничат движение по улице Щорса. Ограничение, как сообщает пресс-служба администрации мэрии, связано с проведением работ по устройству сетей водопровода и канализации по улице Щорса. Работы будут проводиться на участке этой улицы от улицы Конева до улицы Пригородная. Движение авто ограничат с 22:00 24 сентября до 6:00 25 сентября на участке автомобильной дороги по улице Щорса в районе пересечения с улицей Есенина.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства. Водителям рекомендуют объезжать этот участок дороги по маршруту: улица Есенина – улица Буденного – улица Пригородная.