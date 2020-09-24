В Белгородскую область пытались незаконно ввезти 11 голубей, сало и мясо

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11 голубей без сопроводительный ветеринарных документов пытался ввезти в Белгородскую область гражданин Украины. Разрешение на ввоз у гражданина также отсутствовало. Птиц вернули обратно на Украину. А вот незаконную продукцию — 11 килограммов сала и 5,5 килограммов мяса также без документов, которые пытались ввести два других нарушителя, будет передана, в соответствии с российским законодательством, для уничтожения.

Птиц обнаружили в багаже и ручной клади нарушителя в пункте пропуска «Нехотеевка». В пресс-службе Россельхознадзора по Белгородской области рассказали, что в связи с тем, что существует опасность занести в область птичий грипп, а также по причине того, что никаких документов владелец голубей не представил, голубей вернули обратно.