В селе Дмитриевка Ракитянского района Белгородчины появилась своя добровольная пожарная команда

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

В Белгородской области продолжается развитие добровольной пожарной охраны. 24 сентября, в год 30-летия МЧС России, в селе Дмитриевка Ракитянского района состоялось торжественное открытие нового здания пожарного депо добровольной пожарной команды Дмитриевского сельского поселения. Оно расположилось на территории села по улице Выгон в доме №. 81.

Решение о строительстве нового здания было принято в связи с тем, что населенные пункты Дмитриевского сельского поселения находятся за пределами радиуса выезда пожарных частей. Работы начинались с абсолютного нуля. На строительство нового здания из бюджета района было выделено около 4 миллионов рублей. Здание депо построили по технологии быстро возводимых конструкций с использованием сэндвич-панелей, смонтированных на металлический каркас. На вооружение добровольной пожарной команды Главное управление МЧС России по Белгородской области передало специальный пожарный автомобиль АЦ-40, укомплектованный специальными пожарно-техническими средствами. Численность добровольной команды на сегодняшний день составляет 4 человека. Они прошли обучение по специальным программам первоначальной подготовки пожарного и водителя пожарного автомобиля.

В итоге 11 населенных пунктов и более 1500 жителей, 5 социально-значимых объектов и 3 производственных объекта сельскохозяйственного назначения будут обеспечены своевременной защитой добровольных пожарных, а в случае необходимости – на помощь всегда прибудут ближайшие подразделения федеральной и областной противопожарных служб.