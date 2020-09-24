Белгородские судебные приставы помогли найти мальчика, вывезенного из Италии. Фото: "КП" Архив

Белгородские судебные приставы разыскали ребенка, которого мать вывезла из Италии. Когда женщина проигнорировала сроки возвращения, отец обратился за помощью, чтобы вернуть сына домой.

В УФССП России по Белгородской области на основании запроса Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России возбудили исполнительное производство о розыске ребенка, вывезенного с территории Италии в Россию. Было известно, что ребенка вывезла мать на определенный срок. Но когда сроки возвращения истекли, мать с сыном не вернулись. В результате в Центральный орган Итальянской Республики поступил запрос от отца ребенка, который просил вернуть сына домой, в Италию. Предположительно ребенок мог находиться в Белгороде.

Сотрудники Межрайонного отделения по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области оперативно получили информацию о возможных адресах, где мог находиться мальчик и дошкольного учреждения, где он был воспитанником. Также собрали сведения по информационным системам правоохранительных органов Белгородской области, базам мобильных операторов и навели справки о матери и ребенке в других регистрирующих учреждениях и организациях.

В результате розыскных действий удалось установить место нахождения ребенка. Информацию о том, что мальчик найден, направили в Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России.