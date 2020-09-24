За последние сутки в Белгородской области диагноз COVID-19 подтвержден у 61 человека. Фото: "КП" Архив

За минувшие сутки в Белгородской области диагноз COVID-19 подтвержден у 61 человека, всего с начала пандемии опасной инфекцией заболели 8 483 жителя. Рост заболеваний наблюдается в течение недели (напомним, что по состоянию на 23 сентября число новых заболеваний составило 57 случаев).

Как сообщает областной штаб по борьбе с распространением коронавируса, наибольшее число заболеваний по состоянию на 23 сентября пришлось на областной центр — 10 случаев (с начала пандемии — 1 767) и в Старооскольском городском округе — 10 случаев (с начала заболеваний — 1 352). В Губкинском городском округе прибыло 9 новых заболевших (всего 533), в Белгородской районе — 8 (всего 961), В Алексеевском городском округе — 7 (всего 412). Есть по 1-2 заболевшим и в других районах области.