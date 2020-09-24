Белгородские энергетики досрочно выполнили годовую программу инновационного развития

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Россети Центр Белгородэнерго досрочно выполнило программу инновационного развития текущего года в части внедрения комплексных инновационных проектов на объектах филиала. Доля инновационной продукции в общем объеме инвестпрограммы филиала уже по итогам первого полугодия достигла 7 %, составив 188,5 млн рублей.

Объем современного оборудования в электросетевом комплексе Белгородской области ежегодно увеличивается за счет применения передовых отечественных разработок и результатов НИОКР «Россети Центр». Основной упор делается на внедрение оборудования, обеспечивающего полноценную управляемость и наблюдаемость сетей, организацию цифровых каналов связи, автоматизацию учета электроэнергии, модернизацию систем телемеханики и связи, отображающих все показатели работы питающих центров.

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