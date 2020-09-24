Состоялось торжественное открытие реконструированной Шуховской башни на Оке

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Силами «Россетей» полностью восстановлена единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора линии электропередачи, выполненная в виде несущей сетчатой оболочки. В церемонии открытия приняли участие Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, Президент фонда сохранения и развития науки, культуры и искусства «Шуховская башня» Владимир Шухов (правнук создателя опоры В. Г. Шухова).

Опора изначально входила в комплекс высоковольтного спецперехода через реку, но в дальнейшем из-за изменения трассы энерготранзита перестала использоваться по назначению. 3 декабря 2014 года распоряжением Правительства РФ Шуховская башня на Оке была отнесена к объектам культурного наследия федерального значения.

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