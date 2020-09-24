Детям Белгородского района напомнили о правилах дорожного движения. Фото пресс-службы администрации Белгородского района

В детском саду № 24 села Крутой Лог Белгородского района с детьми провели занятие «Дядя Степа полицейский». Ребята познакомились с профессией постового и узнали, как нужно себя вести на дороге. Также ребятам рассказали о необходимости светоотражающих элементов на одежде и их пользе. А в гости к юным жителям Новосадового в гости пришли Незнайка и Светофор.

Воспитанникам детских садов сел Ясные Зори, Пушкарное и поселка Дубовое в игровой форме рассказали о правилах дорожного движения и почему их так важно соблюдать. Вместе со знакомыми персонажами малыши не только проверили свои знания ПДД, но и с пользой провели время.

Юных жителей Новосадового обучали правилам поведения на дороге Незнайка и Светофор. Вместе с ними ребята узнали об истории появления светофора, поучаствовали в играх, отгадали загадки, вспомнили транспортные средства сказочных героев.