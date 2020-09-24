В Валуйском городском округе появилась на свет двойня

В Валуйском городском округе появилась на свет «королевская двойня». Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

В семье Александра Завгороднего и Марии Миштугиной из Валуйского городского округа появилась на свет прекрасная двойня – сын Максим и дочь Валерия. Счастливую пару с радостным событием приехал поздравить глава администрации Валуйского округа Алексей Дыбов.

По доброй традиции, сложившейся в округе, представители администрации передали молодым родителям коляску, мягкие игрушки и цветы.

Гости пожелали новорожденным крепкого здоровья и веселого детства, а родителям всегда жить в полной гармонии и семейном благе. Кстати, в этом году на территории Вауйского городского округа это уже пятая семья, где появились на свет чудесные двойняшки.