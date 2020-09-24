«Ростелеком» рассказал белгородским школьникам об искусственном интеллекте

«Урок цифры» - Всероссийская образовательная акция по ознакомлению школьников с основами цифровой экономики, цифровых технологий и программирования.

«Ростелеком» провел «Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение» для десятиклассников белгородской школы №41. Ребята познакомились с профессией исследователя данных (DataScientist) и перспективами карьеры в IТ-индустрии.

- Как национальный цифровой провайдер наша компания активно поддерживает образовательные проекты, направленные на обучение подрастающего поколения цифровой грамотности. «Ростелеком» проводит занятия для школьников по безопасному поведению в интернете, выступает партнером различных конкурсов и олимпиад. Мы считаем своим долгом формировать у молодежи интерес к информационным технологиям, готовить к осознанному выбору профессии и дальнейшему образованию в области наукоемких технологий. Ведь именно сегодняшние старшеклассники – «цифровое» будущее нашей страны, - подчеркнул Михаил Юдин, заместитель директора филиала - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Занятие проходило в форме открытого диалога. Школьники узнали о современных технологиях с искусственным интеллектом, таких, как автоматизированный весогабаритный контроль транспортных средств и система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Особый интерес у ребят вызвала организация видеонаблюдения во время проведения ЕГЭ.

«Урок цифры» - Всероссийская образовательная акция по ознакомлению школьников с основами цифровой экономики, цифровых технологий и программирования. Соорганизаторами проекта выступают Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с ведущими высокотехнологичными компаниями страны.