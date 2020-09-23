В Губкинском округе прошел футбольный матч «Детки + Предки». Фото с сайта администрации Губкинского городского округа

На стадионе поселка Лебеди Губкинского городского округа уже в восьмой раз состоялся традиционный матч «Детки + Предки» между двумя командами юных футболистов 2011 года рождения и их родителями. В результате встречи со счетом 4:4 победила дружба.

Спортивные папы активно откликнулись на призыв футбольного тренера спортивной школы №3 принять участие в спортивном матче. После рабочей трудовой недели они пришли на стадион, приведя с собой группу поддержки в лице активных спортивных мам. Товарищеский матч состоял из двух таймов, в которых поочередно участвовали команды «Детки-1» и «Детки-2», а команда родителей стойко продержалась весь матч.

И оказалось, что юным футболистам есть чему поучиться у своих спортивных пап! Положительный эмоциональный заряд, полученный на матче, убедил участников и организаторов, что идея сделать такие встречи традицией оказалась удачной.