Белгородские судебные приставы взыскали с отчисленного курсанта военного института 214 тысяч рублей

Житель Грайворонского района оплатил задолженность перед военным институтом. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

При поступлении в Санкт-Петербургский военный институт Внутренних войск МВД России житель Грайворонского района заключил договор с институтом, согласно которому обязан возместить средства, потраченные на его военную и специальную подготовку. Но после отчисления из института он не выплатил денежные средства, в результате военный прокурор подал иск в суд. Суд удовлетворил иск военного прокурора в полном объеме.

Грайворонским районным отделением судебных приставов УФССП России по Белгородской области возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 214 тысяч рублей. Должник добровольно задолженность не оплатил, в связи с чем судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного характера.

Судебный пристав наложил арест на транспорт бывшего курсанта («Mazda 6» 2017 года выпуска). Кроме этого, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 15 тыс. рублей.

Арест автомобиля подействовал. Молодой человек оплатил задолженность в размере 229 тысяч рублей в полном объеме, в том числе и исполнительский сбор.