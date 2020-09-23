Староосколец выплатил многомиллионный долг после того, как приставы разыскали и арестовали его крутое авто. Фото: "КП" Архив

Староосколец задолжал по кредитным платежам, налогам и штрафам ГИБДД крупную сумму, всего 3 миллиона 531 тысячу рублей. Но погашать долг не спешил и после того, как судебный пристав-исполнитель уведомил его о возбужденном исполнительном производстве. Срок для добровольного погашения он проигнорировал, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 186 тысяч рублей. Но самой действенной мерой оказался арест дорогого авто должника, правда для этого автомобиль сначала пришлось объявить в розыск.

Мужчина скрывал свой «Volkswagen Polo», поэтому судебный пристав объявил машину в розыск. И спустя некоторое время автомобиль нашли. После ареста авто должник изыскал денежные средства и погасил долги по всем исполнительным производствам полном объеме.