В Белгородской области за последние сутки коронавирус подтвержден у 57 человек. Фото: "КП" Архив

За минувшие сутки в Белгородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 57 человек, всего с начала пандемии опасной инфекцией заболели 8 422 человека.

Как сообщает областной штаб по борьбе с распространением коронавируса, наибольшее число заболеваний по состоянию на 22 сентября пришлось на областной центр — 26 случаев (с начала пандемии — 1 741). 6 новых заболевших прибыло в Шебекинском городском округе (всего 331 человек). В Белгородской районе — 4 новых случая заболевания (всего 957). В Старом Осколе, Волоконовке и Алексеевке — по 3 заболевших.

На госпитализации в больницах области находится 376 человек, 28 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с начала пандемии от заражения коронавирусом скончались 60 жителей области.