Белгородская область находится в желтой зоне по распространению коронавирусной инфекции. Фото: "КП" Архив

В Центре экономических исследования все регионы России поделили на 3 сектора в зависимости от индекса заболеваемости COVID-19. Этот показатель демонстрирует, как быстро человек подхватывает инфекцию от другого зараженного. Белгородская область расположилась в желтом секторе (средний индекс заболеваемости) вместе с еще 30 субъектами РФ.

При этом за последний месяц число регионов в красном секторе увеличилось на 8. Это в Центре связывают с началом учебного года и выявлением бессимптомных случаев. Также подчеркивается, что риска резкой вспышки заболеваемости COVID-19 нет, поскольку распространение инфекции искусственно не прерывалось.

Напомним, что за последние сутки в Белгородской области зарегистрировано 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.