В Яколевском городском округе Белгородской области на пожаре погиб пожилой мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Согласно статистике, именно нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования является частой причиной возникновения возгораний. Только за минувшие сутки по этой причине произошло 3 из 5 пожаров. Многие граждане пренебрегают правилами пожарной безопасности и не задумываются о том, что неисправность электропроводки, выключателей, розеток, а также использование неисправных электроприборов может привести к трагедии. К сожалению, именно нарушение этих правил привело к гибели 22 сентября пожилого мужчины в селе Гостищево Яковлевского городского округа.

Сразу же после вызова к месту происшествия прибыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 36, № 45 и № 40. Пожарным удалось извлечь из горящего дома собственника 1937 года рождения, но, к сожалению, в карете скорой помощи он скончался. Огонь полностью уничтожил дом.

В этот же день в Белгороде по улице Сумской произошел пожар на складе ООО «Энергостройпроект».Огонь повредил розетки и провода на площади 10 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. В селе Городище Старооскольского городского округа произошел пожар на открытой площадке, который повредил электрический трансформатор. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

В селе Красный Октябрь Белгородского района загорелся сахай площадью 66 метров квадратных. В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли. В этом случае предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем. И уже в ночь на 23 сентября произошел пожар Белгороде по улице Тавровская, где загорелась баня. Огонь полностью уничтожил строение. Предполагаемая причина пожара - поджог.