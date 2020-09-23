В Белгороде проходят XXI Всероссийские соревнования на призы двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной

Фото пресс-службы городской администрации Белгорода.

В Белгороде XXI Всероссийские соревнования на призы двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной собрали спортсменов из разных регионов страны. Турнир проходит по взрослым разрядам мастера спорта РФ среди юниоров. 100 девочек и 59 мальчиков будут бороться до 27 сентября.

К юным участникам во время открытия турнира обратилась сама Светлана Хоркина, которая поблагодарила участников, приехавших на соревнования, несмотря на пандемию. В частности, олимпийская чемпионка отметила:

- Победы не достаются легко. Никогда не бывает все просто так. Трудом прокладывается дорожка к успеху. Я падала и поднималась, не без этого. Спасибо вам, мои дороги, что приехали сегодня. Сколько я есть, столько и буду стараться для вас и для российского спорта.