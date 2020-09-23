Юные инспекторы движения соберутся в парке Белгорода

Фото сообщества ЮИД ВКонтакте.

На один день, 26 сентября, в парке у молодежного центра «Октябрь», соберутся юные инспекторы движения. «Территория ЮИД» будет работать с 12 до 18 часов, гостей ждут интерактивы, выставка автомобилей Госавтоинспекции, тренинги, мастер-классы и многое другое. Участие в мероприятии бесплатное.

В пресс-службе регионального УГИБДД подчеркивают, что мероприятие является частью соцпроекта «ЮИД России» федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Гости «Территории ЮИД» смогут попробовать себя не только в роли инспектора ГИБДД, но и специалиста по транспорту, дорожного инженера, медработника и даже корреспондента. Они также смогут узнать, как правильно пристегиваться в машине, проверить свои знания ПДД.

На «Территории ЮИД» педагоги-аниматоры расскажут детям, как строятся дороги. Дети также смогут создать многослойную конструкцию полотна на специальном стенде, а на мини-трассе желающие будут преодолевать препятствия с соблюдением правил на радиоуправляемых машинках. Не останется без внимания и медицинское направление: аниматор локации «Первая помощь» продемонстрирует принципы оказания первой медицинской помощи на специальном манекене.

Организаторы мероприятия подчеркивают, что на мероприятие будут пускать только в перчатках и масках, которые выдадут на входе, а в рамках одной зоны граничат число людей. Также а на территории площадки установят дезинфекторы.