Белгородские росгвардейцы приняли участие в реконструкции битвы времен Гражданской войны

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

В минувшие выходные в Белгородской области прошел военно-исторический фестиваль «Лето 19-го» – масштабная реконструкция событий Гражданской войны, происходивших на территории Белгорода более ста лет назад. Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии проверили законность владения охолощенным оружием и массо-габаритными макетами более 200 участников мероприятия.

В фестивале приняли участие 30 военно-исторических клубов, специализирующихся на реконструкции исторических событий первой половины XX века. Более 400 реконструкторов из Московской, Орловской и Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода и Самары воссоздали атмосферу битвы времен Гражданской войны.