В Белгородской области внук обнаружил тело бабушки в пруду

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Трагедия произошла в селе нова Безгинка Новооскольского городского округа. О ней 21 сентября сообщил молодой мужчина по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы. Он рассказал, что долгое время не мог дозвониться своей бабушке. Он забеспокоился и отправиться к ней домой, чтобы узнать все ли в порядке. Не обнаружив ее в доме, молодой человек начал поиски на прилегающей территории и, выйдя на пруд, расположенный в конце огорода, увидел женщину на поверхности воды.

Водолазы поисково-спасательной службы области извлекли из пруда тело женщины 1937 года рождения и передали сотрудникам полиции. В настоящее время обстоятельства гибели и причина смерти пожилой женщины устанавливаются.