В Белгородской области за минувшие сутки коронавирус обнаружен у 54 человек. Фото: "КП" Архив

За последние сутки, как сообщает федеральный штаб, в Белгородской области коронавирус подтвержден у 54 новых пациентов. Всего с начала пандемии в регионе опасной инфекцией заболели 8 365 человек.

По данным областного штаба по борьбе с COVID-19, в регионе на 21 сентября число новых больных составило 51 человек, на госпитализации находилось 352 больных, из них в тяжелом состоянии 29, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Наибольшее число заболевших было зарегистрировано в Белгороде — 12 человек. В Старом Осколе число заболевших составило 10 человек за сутки, в Новом Осколе — 7, Алексеевке и Белгородском районе — по 4 новых пациента. Жертвами коронавирусной инфекции с начала пандемии в области стали 60 человек.