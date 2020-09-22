Заемщики «Открытия» сами оценят риски при кредитовании

Даже при автоматически подобранных рисках, опции можно заменить или добавить новые. Фото: "КП" Архив

«Открытие» первым среди российских банков предложил своим клиентам возможность самостоятельно формировать наполнение страховой программы при оформлении кредитов наличными.

Программа состоит из двух частей: базовое страховое наполнение (покрывает тотальные риски) и дополнительные опции (потеря работы, получение травмы, страхование детей, лечение и прочее). Клиент может сам выбрать любой набор дополнительных рисков, и чем больше, тем выгоднее это будет для него. При этом заемщик может воспользоваться и специальной ставкой по кредиту наличными на первый год – 6,9%. А за приобретение дополнительных опций (от двух рисков) клиент получает бесплатные сервисы в подарок – дистанционные юридические и /или медицинские консультации.

- Клиент вынужден переплачивать и покупать страховку, даже если большинство параметров ему не подходят. Естественно, такой опыт взаимодействия с банком не вызывает положительных эмоций. Мы разработали новый подход: защищаем клиента от самых страшных рисков и даем ему возможность выбрать дополнительные опции, которые необходимы в его жизненной ситуации, - отметила Мария Саенко, начальник управления развития страховых продуктов ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».