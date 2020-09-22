Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Заемщики «Открытия» сами оценят риски при кредитовании

Программа «Защита кредита конструктор» позволит не переплачивать за страховку
КомментироватьОставить комментарий
Даже при автоматически подобранных рисках, опции можно заменить или добавить новые.

Даже при автоматически подобранных рисках, опции можно заменить или добавить новые.

Фото: "КП" Архив

«Открытие» первым среди российских банков предложил своим клиентам возможность самостоятельно формировать наполнение страховой программы при оформлении кредитов наличными.

Программа состоит из двух частей: базовое страховое наполнение (покрывает тотальные риски) и дополнительные опции (потеря работы, получение травмы, страхование детей, лечение и прочее). Клиент может сам выбрать любой набор дополнительных рисков, и чем больше, тем выгоднее это будет для него. При этом заемщик может воспользоваться и специальной ставкой по кредиту наличными на первый год – 6,9%. А за приобретение дополнительных опций (от двух рисков) клиент получает бесплатные сервисы в подарок – дистанционные юридические и /или медицинские консультации.

- Клиент вынужден переплачивать и покупать страховку, даже если большинство параметров ему не подходят. Естественно, такой опыт взаимодействия с банком не вызывает положительных эмоций. Мы разработали новый подход: защищаем клиента от самых страшных рисков и даем ему возможность выбрать дополнительные опции, которые необходимы в его жизненной ситуации, - отметила Мария Саенко, начальник управления развития страховых продуктов ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Экономика: кредиты