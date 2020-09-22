В Белгородской области жительница Шебекинского района убила супруга своей сестры

Фото пресс-службы регионального Следственного комитета.

Следователи Шебекинского района предъявили обвинение в убийстве 49-летней женщине, которая нанесла смертельное ранение супругу своей сестры. Отметим, что ранее обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за нанесение ножевого ранения своему сожителю.

Во время следствия было выяснено, что преступление было совершено в поселке Разумное Белгородского района. Женщина на подпитии, испытывая к мужу сестры неприязнь, схватила нож и нанесла мужчине удар в спину. От полученных ран тот скончался на месте.

Как отмечает пресс-служба регионального Следственного комитета, следователи с участием экспертов осмотрели место происшествие и изъяли орудие преступления. Женщину задержали, ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время следователями будут ходатайствовать перед судом об заключении обвиняемой под стражу.