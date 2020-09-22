В трех районах Белгородской области энергетики автоматизировали сети электроснабжения

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Россети Центр Белгородэнерго» завершило первый этап создания цифровых районов электрических сетей на базе Белгородского, Валуйского и Яковлевского РЭС. В районах внедрена система дистанционного управления 37 воздушными линиями 6-10 кВ, питающими 59 населенных пунктов с численностью населения порядка 37 тысяч человек.

В рамках построения активно-адаптивной сети на ЛЭП установлено 62 реклоузера, 71 управляемый разъединитель и 75 комплектов индикаторов коротких замыканий, которые в случае повреждения в автоматическом режиме, без участия оперативного персонала,будут находить и выделять требуемый участок сети, сохраняя электроснабжение большей части потребителей.

- Цифровые технологии значительно ускорят ликвидацию повреждений на линиях. Более того, для большей части потребителей аварийные отключения останутся незамеченными, так как интеллектуальное оборудование мгновенно переведет их на другой источник питания,— подчеркнул заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. — Это повысит качество и надежность электроснабжения, а энергетикам даст возможность оперативно реагировать на любые аварийные ситуации, не допуская длительного ограничения подачи электроэнергии.

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