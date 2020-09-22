В Белгородской области найдены два пропавших подростка. Фото: Архив КП

Новооскольским межрайонным следственным отделом следственного управления регионального СК России продолжается проверка исчезновения из центра социальной помощи «Семья» в поселке Чернянка двух подростков. Благодаря слаженной активной работе следователей и полицейских местонахождение несовершеннолетних установлено.

Детей нашли в поселке Октябрьский Белгородского района. Несовершеннолетние в медицинской помощи не нуждаются.

Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия и судебно-медицинские исследования, устанавливают причины и обстоятельства самовольного ухода несовершеннолетних.

Следователями будут инициированы профилактические мероприятия, чтобы не допустить повторных уходов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.