В Белгородской области найдены два пропавших подростка.
Фото: Архив КП
Новооскольским межрайонным следственным отделом следственного управления регионального СК России продолжается проверка исчезновения из центра социальной помощи «Семья» в поселке Чернянка двух подростков. Благодаря слаженной активной работе следователей и полицейских местонахождение несовершеннолетних установлено.
Детей нашли в поселке Октябрьский Белгородского района. Несовершеннолетние в медицинской помощи не нуждаются.
Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия и судебно-медицинские исследования, устанавливают причины и обстоятельства самовольного ухода несовершеннолетних.
Следователями будут инициированы профилактические мероприятия, чтобы не допустить повторных уходов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.