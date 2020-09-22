Доставайте купальники! Бабье лето на Белгородчине начнется на этой неделе

Бабье лето на Белгородчине начнется на этой неделе. Фото: "КП" Архив

Успевший поднадоесть холод отступает, и бабье лето придет в Белгородскую область уже на этой рабочей неделе. На улице будет солнечно, сухо и тепло. Подробнее о погоде на этой неделе рассказали в региональном гидрометцентре.

Итак, во вторник, 22 сентября, начнется бабье лето. В Белгороде дискомфортные ночные +6 сменятся на +23 днем, будет солнечно и сухо. Небольшой западный ветер сменится на юго-западный.

В среду погода будет почти идеальной. Ночью до +6, днем солнечно, сухо и +25. Легкий приятный южный ветерок завершает картину.

В четверг, 24 сентября, ночью +10, днём до +27! В пятницу тоже будет преимущественно солнечно, дождей ждать не стоит. Ночью до +14, днем до +26.