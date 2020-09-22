Военно-исторический фестиваль прошел в Белгородском районе. Фото пресс-службы администрации Белгородского района

Уже в четвертый раз военно-исторический фестиваль - реконструкция событий Гражданской войны собрала зрителей в селе Новая Деревня Белгородского района. В этом году на фестиваль приехали более 30 военно-исторических клубов со всей России. Более 350 реконструкторов из Московской, Орловской, Ростовской областей, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Крыма и других регионов приняли участие в масштабной исторической постановке.

Для гостей фестиваля организаторы подготовили обширную программу. Большой популярностью пользовались разнообразные интерактивные площадки, где все желающие смогли увидеть медицинский пункт начала XX века, экспозицию бронетехники под открытым небом.

Можно было записаться в отряд добровольцев, пройти курс молодого бойца, попробовать себя в штыковом бою и пострелять из оружия тех времен. Кроме того, атмосферу помогли создать и творческие коллективы Белгородского района, которые исполнили для собравшихся знакомые народные композиции.

Фестиваль объединяет множество людей, которые неравнодушны к истории своего государства. Организаторы надеются, что сохраняя память о событиях Гражданской войны, удастся избежать их повторения.