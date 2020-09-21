В Валуйках военнослужащие казачьей роты приняли присягу. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

В Валуйском городском округе в Свято-Николаевском соборе военнослужащие казачьей роты западного военного округа приняли присягу.

Уникальная казачья рота создана в 2018 году. Первые военнослужащие, прошедшие допризывную подготовку на базе казачьих общин в Воронежской, Белгородской, Курской областях, направлялись для прохождения военной службы в отдельную казачью роту мотострелкового полка ЗВО.

В этот раз Казачью присягу приняли 27 военнослужащих. Торжественное мероприятие открылось выносом Боевого знамени части знаменной группой роты Почетного караула 752 Казачьего мотострелкового полка. Божественную литургию провел отец Виталий. Военнослужащие, присягнув на верность Отечеству, вере Православной и казачеству, приложились к кресту, Евангелию, поцеловали войсковое знамя и получили благословение духовника.

Помимо углубленного курса изучения общевойсковой подготовки, новобранцам предстоит пройти ознакомительный вводный курс по истории создания воинских формирований среди казаков, их тактике и применению в военных конфликтах разных времен, а также практические занятия по выездке, умению владеть традиционным оружием.