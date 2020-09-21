Неделя безопасности детей на дорогах стартовала в Алексеевке Белгородской области

Неделя безопасности детей на дорогах стартовала в Алексеевке. Фото с сайта администрации Алексеевского городского округа

С сегодняшнего дня на территории Алексеевского городского округа инспекторы ГИБДД вместе с управлением образования администрации проводят Неделю безопасности детей на дорогах. В школах пройдут тематические занятия, конкурсы, открытые уроки, соревнования, флешмобы и другие массовые мероприятия по безопасности дорожного движения.

Перед выходом из школы после уроков педагоги будут напоминать детям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах. Педагогический состав, представители родительских комитетов и общественности проконтролируют применение детьми световозвращающих элементов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.