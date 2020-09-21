В Белгородской области все чаще опоры ЛЭП повреждают крупногабаритной сельхозтехникой

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Россети Центр Белгородэнерго» призывает водителей сельхозтехники к осторожности во время проведения уборочной кампании на земельных участках, расположенных в охранных зонах линий электропередачи. С разницей в неделю в области зафиксировано два факта нарушения требований правил безопасности на межрайонных линиях электропередачи 35-110 кВ. Масштабного недоотпуска электроэнергии потребителям удалось избежать за счет автоматического повторного включения и резервирования перетоков на подстанциях.

Первый случай произошел 28 августа в районе села Верхопенье. В результате короткого замыкания отключилась линия 35 кВ Верхопенье – Новенькое, обеспечивающая электроэнергией Ивнянский район.

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