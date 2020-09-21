В Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого столкнулись сразу четыре авто

В Белгороде на проспекте Богндана Хмельницкого столкнулись сразу четыре авто. Фото: "КП" Архив

В Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого одновременно столкнулись четыре авто. ДТП произошло в воскресенье, 20 сентября, недалеко от дома №137.

По сообщению сообщества «Авто Белгород» в социальной сети «ВКонтакте», ДТП с участием четырех авто случилось на Богданке в районе «Сокола». В результате столкновения автомобили собрались в «паровозик», врезавшись друг в друга. В сообщении отмечалось, что при столкновении имеются пострадавшие.

К такой массовой аварии привел, по предварительным данным, тот факт, что участники ДТП не соблюдали необходимую дистанцию во время движения автомобилей.