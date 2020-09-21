Белгородская область: в конкурсе достижения «Наша гордость» заявили о себе сотрудники регионального Главного управления МЧС

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Впервые в Белгородской области прошел региональный конкурс достижений «Наша гордость». Он дал возможность десяткам жителей региона заявить о своих достижениях в профессии, спорте, науке, творчестве, общественной сфере. Принять участие могли все желающие — в конкурсе не было ни возрастных, ни социальных рамок. Отличились и сотрудники регионального Главного управления МЧС. Лучшим в номинации «Спортивные достижения стал Андрей Кожемякин, а в номинации «Героический поступок» - Алексей Суров, Александр Шаповалов и Юрий Гринев.

Отметим, что Андрей Кожемякин - призер Кубков мира и чемпионатов Европы, многократный чемпион России, член паралимпийской сборной страны по пулевой стрельбе и победитель Всероссийских открытых соревнований, входящих в программу XV паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Он отлично совмещает спорт с работой в Главном управлении МЧС России по Белгородской области. Андрей занял первое место в номинации «Спортивные достижения» в региональном конкурсе.

Финалистами конкурса стали три отважных сотрудника МЧС России в номинации «Героический поступок»: Андрей Суров, старший инструктор-пожарный дежурной смены специализированной пожарно-спасательной части, Александр Шаповалов, пожарный пожарно-спасательной части № 40 и командир отделения пожарно-спасательной части № 36 Юрий Гринев. Они принимали участие в ликвидации последствий взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в поселке Яковлево, который произошел 3 декабря 2019 года.