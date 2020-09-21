Где в Белгороде сегодня не будет горячей воды.

Белгородские энергетики сообщают, что сегодня, 21 сентября, будет приостановлена подача горячей воды в связи с подключением нового трубопровода. Участок магистральной тепловой сети по Народному бульвару накануне был заменен. Новая сеть протяженностью 555 метров проложена взамен отслужившего свой срок трубопровода. Стоимость проекта – более 16 миллионов рублей.

Чтобы подключить новый трубопровод с 08-00 до 24-00 21 сентября будет приостановлена подача горячей воды по адресам: Белгородский проспект д.51, 57; улица Белгородского полка д. 49,49а, 51; Народный бульвар д.3а,32,34,36,36а,38,38а,48,52,52а,64; улица Чумичова д.44; МБДОУ №2 (Белгородский проспект д.51а); Скорая помощь (Белгородский проспект д. 55); Поликлиника №2 (Народный бульвар д.51); Народный бульвар д.34 (гостиница); Народный бульвар д.62а (учебный центр ЮВЖД).

Энергетики приносят извинения за временные неудобства.