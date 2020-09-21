В Белгородской области 24-летний мужчина нанес смертельное ранение в грудь 56-летнему приятелю. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области Следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту убийства в ночь на 20 сентября 2020 года 56-летнего жителя Ивнянского района. Мужчина скончался на месте от полученного ранения в грудь, которые нанес ему 24-летний приятель во время пьяной ссоры.

Яковлевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого молодого уроженца Краснояружского района Белгородской областиИ теперь ему придется отвечать за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Во время следствия было выяснено, что в ночь на 20 сентября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства потерпевшего в поселке Павловский Ивнянского района, поссорился с потерпевшим и, вооружился ножом, нанес ему удар в грудную клетку. Потерпевший скончался на месте происшествия.

24-летнего подозреваемого задержали. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.