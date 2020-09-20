На территории Белгородской области возможны первые заморозки

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

По данным Белгородских синоптиков, 21 сентября на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять 0-5 градусов тепла, местами возможны заморозки до минус 2 градусов. Днем вохдух прогреется от 14 до 19 градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области в связи с первыми заморозками рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления.