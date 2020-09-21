Вязовская средняя общеобразовательная школа открылась в Прохоровском районе. Фото пресс-службы администрации Прохоровского района

В Прохоровском районе после капитального ремонта открылась Вязовская средняя общеобразовательная школа. Во время капремонта заменена крыша, канализация, водопроводные трубы, электропроводка. Завезено новое оборудование: парты, мебель, спортивный инвентарь.

Теперь школа заметно преобразилась, она отвечает всем современным требованиям, обновлена материально-техническая база, созданы максимально комфортные условия для получения знаний. С радостным событием учеников, родителей и педагогов поздравил глава администрации Прохоровского района Сергей Канищев, сообщила пресс-служба администрации Прохоровского района.