Масштабный субботник прошел в Новооскольском городком округе

Масштабный субботник прошел в Новооскольском округе. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа

На территории Новооскольского городского округа прошел масштабный субботник. В мероприятии приняли участие больше 1000 человек. Вместе с волонтерами жители округа вышли на улицы и наведили порядок в ближайших лесополосах и парках.

Были очищены от мусора значительные площади – общественные пространства, поляны, берега водоемов как в черте города, так и в сельских населенных пунктах. Жаль, что отдыхающие не всегда убирают за собой мусор, который остается после них.

Очень хочется напомнить всем, кто любит проводить время на природе, что чисто не там где убирают, а там где не сорят.