Первый в России мемориал энергетикам – героям Великой Отечественной войны открыли в Туле

Мемориал увековечил память энергетиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и обеспечивших электроснабжение тыла.

Комплекс возведен по инициативе Генерального директора «Россетей» Павла Ливинского и Губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Он увековечил память энергетиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и обеспечивших электроснабжение тыла.

В торжественной церемонии открытия участвовали Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

Строительство мемориала началось в 2019 году в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. Проект архитектурного решения выбрали работники электросетевого комплекса – в онлайн-голосовании приняли участие 16 467 человек.

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