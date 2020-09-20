В Шараповке Белгородской области прошел праздник «Рыбное раздолье». Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа

В Шараповке Новооскольского городского округа в четвертый раз прошел брендовый праздник «Рыбное раздолье». Традиционно он проводился у родника Чернов ключ. Ежегодно на этот праздник собираются не только местные жители, но гости из соседних сел.

С праздником односельчан поздравила глава территориальной администрации. В праздничном концерте приняли участие как самодеятельные коллективы Шараповского сельского дома культуры, так и гости из Нового Оскола и Старой Безгинки, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для присутствующих были организованы фотозоны, где можно было сфотографироваться на память о празднике, выставки мастеров народно-прикладного творчества. Работали торговые ряды. Не обошлось гуляние без вкусного кулеша и ароматного чая на травах, которые стали уже традиционными.