В Белгородской области резко возросло число новых заболеваний коронавирусом. Фото: "КП" Архив

За минувшие сутки в Белгородской области резко возросло число новых заболевших коронавирусной инфекцией. Число заболевших составило 56 человек, с начала пандемии - 8 208 (для сравнения — еще вчера, 18 сентября, число новых случаев заболевания COVID-19 составляло 49, а 17 сентября — 47 человек).

Как сообщает областной штаб по борьбе с коронавирусом, на госпитализации на 18 сентября находилось 329 белгородцев, 22 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

По прежнему по числу заболеваний лидирует Белгород - 17 человек на 18 сентября (всего 1 683 случаев заболевания с начала пандемии). В Старом Осколе, Белгородском районе и Алексеевке на 18 сентября число новых заболеваний составило по 6 человек.

Жертвами опасной инфекции с начала пандемии стали 60 жителей области.