В Белгородской области собака помогла найти пропавшего человека. Фото: архив КП

Пропал пожилой мужчина – такое сообщение поступило на телефон службы спасения. За помощью в экстренные службы обратился сын пропавшего, сообщили в Главном управлении МЧС России по Белгородской области. 79-летний мужчина ушел в лес в районе поселка Таврово Белгородского района 16 сентября и не вернулся. Родственники пытались самостоятельно найти его больше суток, но поиски не увенчались успехом. Разыскать пропавшего помогла собака.

Спасатели вместе с полицией и волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» начали розыск пропавшего. К поискам привлекли кинологов поисково-спасательной службы. Служебная собака взяла след и обнаружила пропавшего человека. Оказалось, мужчина решил прогуляться в лесу, а найти дорогу обратно уже не смог. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.