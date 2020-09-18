«Открытие» в Белгородской области: успешный рост

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Общий кредитный портфель банка по итогам первого полугодия преодолел 16 миллиардов рублей - по сравнению с 2019-м прирост составил 70%. Выдано 850 кредитов наличными на 421 миллион (+38%). Выдачи кредитных карт увеличились на 78%, а ипотеки в 2,4 раза.

- К основным ипотечным тенденциям можно отнести высокий спрос на рефинансирование и кредиты с господдержкой, а также развитие дистанционных сервисов по сделкам с недвижимостью, - отметил Георгис Ягубов, управляющий ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Белгороде.

Он подчеркнул, что жители области не склонны поддаваться паническим настроениям, консервативно и взвешенно используя свои средства. Интерес белгородцев сместился в сторону инвестиционных продуктов - накопительного и инвестиционного страхования жизни. Портфель привлеченных средств увеличился в 2,2 раза.

Поддержка предпринимателей - одна из основных задач банка. Портфель кредитов МСБ достиг 1,8 миллиарда (+ 6%), в 1,5 раза увеличилось число выданных займов. Особой популярностью пользуются возобновляемые кредитные линии. Банк выдал почти на 1 миллиард гарантий бизнесменам региона.

- За первое полугодие 2020 года мы увеличили долю во всех ключевых сегментах рынка кредитования и не намерены останавливаться на достигнутом, - резюмирует Георгис Ягубов.