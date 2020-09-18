В субботу в Белгородской области будет прохладно и пасмурно. Фото: "КП" Архив

По данным белгородских синоптиков, в субботу, 19 сентября будет облачно с прояснениями. Днем преимущественно без осадков, а вот ночью местами пройдут небольшие дожди.

Ветер ожидается северо-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 16 м/с. Температура ночью 3-8º тепла, днем будет от 14 до 19° тепла.

Белгородские спасатели просят жителей области быть осторожными в период непогоды. Необходимо одеваться по погоде, во время дождя пользоваться зонтом, одевать плащ и резиновые сапоги.

При сильном ветре держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев, напоминают МЧСники.