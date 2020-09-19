Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Гиревик из Нового Оскола завоевал бронзу на Первенстве России

100 человек из 22 команд разных регионов России померялись силой
Ирина ТАРАСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Гиревик из Нового Оскола завоевал бронзу на Первенстве России. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа

Гиревик из Нового Оскола завоевал бронзу на Первенстве России. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа

Чемпионат и Первенство России по гиревому спорту проходили в Санкт-Петербурге. Команда Белгородской области, в которую вошел ученик спортшколы «Оскол» из Нового Оскола Владимир Сушков, стала бронзовым призером в командной эстафете среди юниоров. Владимир занял третье место в толчке гири по длинному циклу. Всего в эстафете приняли участие более ста человек в составе двадцати двух команд из различных регионов России.

Первое место заняла команда Томской области, а серебро завоевали омские спортсмены.

Северная столица России считается родной силового спорта. Чуть более 135 лет назад в Петербурге был организован первый кружок для любителей атлетики. День его создания считается днем рождения российского атлетизма, а Санкт-Петербург является признанной неофициальной мировой столицей гиревого спорта.