Гиревик из Нового Оскола завоевал бронзу на Первенстве России. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа

Чемпионат и Первенство России по гиревому спорту проходили в Санкт-Петербурге. Команда Белгородской области, в которую вошел ученик спортшколы «Оскол» из Нового Оскола Владимир Сушков, стала бронзовым призером в командной эстафете среди юниоров. Владимир занял третье место в толчке гири по длинному циклу. Всего в эстафете приняли участие более ста человек в составе двадцати двух команд из различных регионов России.

Первое место заняла команда Томской области, а серебро завоевали омские спортсмены.

Северная столица России считается родной силового спорта. Чуть более 135 лет назад в Петербурге был организован первый кружок для любителей атлетики. День его создания считается днем рождения российского атлетизма, а Санкт-Петербург является признанной неофициальной мировой столицей гиревого спорта.